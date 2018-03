Schietpartij aan hoofdkwartier NSA niet gelinkt aan terrorisme 

Televisiebeelden vanuit een helikopter toonden een zwarte terreinwagen, die dichtbij een betonnen afsluiting met een bord van de NSA stond. De autovoorruit had kogelinslagen, verschillende airbags waren opengesprongen, rondom het voertuig lagen objecten. De beelden tonen ook een geboeide persoon die door agenten omringd op de grond zat. President Donald Trump werd volgens het Witte Huis van het incident op de hoogte gehouden. De NSA is de grootste buitenlandse inlichtingendienst van de VS.

In een verklaring deelde de NSA mee dat de situatie onder controle was en het incident onderzocht wordt. Later zei de NSA dat volgens de eerste vaststellingen niemand die naar het ziekenhuis was gebracht schotwonden had opgelopen.

Het is niet het eerste incident nabij het NSA. In maart 2015 probeerde een auto in te rijden op de hoofdingang van het gebouw. De bewakers openden toen het vuur en een van de inzittenden werd daarbij gedood. De personen in de auto bleken toen onder invloed van drugs te zijn.



De NSA houdt zich vooral bezig met elektronische spionage en hult zich graag in geheimzinnigheid. De dienst kwam enkele jaren geleden in opspraak toen bleek dat die via het internet massaal mensen in binnen- en buitenland in de gaten hield.