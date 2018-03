Elles van Gelder: "Zuid-Afrikanen waren alle schandalen van Zuma helemaal zat"

De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft dan toch zijn ontslag aangekondigd. "Hij heeft toch een klein beetje de eer aan zichzelf gehouden", zegt onze correspondent in Zuid-Afrika Elles van Gelder. Eigenlijk kon Zuma geen kant meer op na de aanhoudende stroom corruptieschandalen waarin hij genoemd werd. Volgens Van Gelder zit het er trouwens dik in dat Zuma na zijn aftreden nog vervolgd zal worden. En hoe moet het nu verder met Zuid-Afrika? Kan de nieuwe president Ramaphosa de rust terugbrengen in het land en in zijn partij het ANC?