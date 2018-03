Ex-gangster Danny Vanhamel: "Van de ontvoering van Anthony heb ik spijt, van de overvallen niet"

In de jaren 80 was hij een van de meest gevreesde gangsters van het land. Hij pleegde tal van gewapende overvallen op geldtransporten. En in 1992 was hij een van de ontvoerders van Anthony De Clerck. Nu blikt hij samen met reportage­maker Peter Boeckx terug op zijn misdaadcarrière in de Vier-reeks "Ex-gangster". In "Van Gils & Gasten" vertelde hij vanavond vrijuit over die tijd, over de dingen waar hij al dan niet spijt van heeft.