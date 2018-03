Fransen opgeroepen zich te laten vaccineren tegen mazelen

Sinds november wordt de regio Nouvelle-Aquitaine, in het zuidwesten van Frankrijk, getroffen door een uitbraak van mazelen. Tot nu zijn daar al 269 gevallen geregistreerd, 66 patiënten belandden in het ziekenhuis, 4 van hen op de afdeling intensieve zorgen. Vorige zaterdag overleed een 32-jarige vrouw in de stad Poitiers aan de gevolgen van mazelen.

De laatste weken verspreidt het virus zich razendsnel. Het aantal gevallen is in twee tot drie weken zowat verdubbeld. In heel Frankrijk zijn nu al 387 mensen besmet met mazelen. De regering is bang voor een nationale epidemie. In Frankrijk is het sinds kort verplicht om je te laten vaccineren tegen mazelen, maar veel Fransen doen dat niet.

Minister van Gezondheidszorg Agnès Buzyn riep vanmorgen alle mensen die niet-gevaccineerd zijn met aandrang op om dat toch nog te laten doen. "Ik vraag iedereen die zich niet heeft laten vaccineren, of die zijn kinderen niet heeft laten vaccineren, om een inhaalbeweging te maken", zei ze aan France Inter.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een vaccinatiegraad van 95 procent aan voor een effectieve bescherming van de bevolking. Op veel plaatsen in Frankrijk bedraagt de vaccinatiegraad maar 70 procent. "Dat volstaat echt niet om een epidemie te vermijden", zegt Buzyn. "Mazelen is potentieel heel gevaarlijk. De zwaksten, zij die we niet kunnen vaccineren, lijden onder het feit dat de bevolking onvoldoende beschermd is tegen het virus en het nog verder verspreiden."