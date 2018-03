Gewezen verantwoordelijke integriteit Oxfam: "Top was wel degelijk op de hoogte van wangedrag"

Oxfam ligt al enkele dagen zwaar onder vuur, nadat bekend was geraakt dat hulpverleners in Haïti, na de aardbeving van 2010 daar, prostituees hadden ingehuurd. Intussen doken ook verhalen op over misbruiken tijdens missies in Tsjaad en Zuid-Soedan.

Enkel als de misbruiken in de pers komen kan dit systeem veranderen

Evans zegt dat ze lang heeft getwijfeld of ze met haar getuigenis wel naar buiten zou komen. "Ik geloof in Oxfam en ik geloof in de hulpsector. Maar er moet iets veranderen. Ik heb de schandalen jaren proberen aan te klagen. Het is ontgoochelend dat er blijkbaar enkel iets kan veranderen als de zaak in de pers komt. Maar het is goed dat er nu eindelijk aandacht wordt besteed aan de problemen. We mogen de mensen die hulp nodig hebben niet in de steek laten."