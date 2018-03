Lichaam van vermist Frans meisje Maëlys (9) na maanden gevonden

Zes maanden nadat het Franse meisje Maëlys verdween, is haar lichaam teruggevonden. Dat heeft de procureur van Grenoble zopas gezegd op een persconferentie. De hoofdverdachte in de zaak ging deze morgen over tot bekentenissen. De 34- jarige man zou het negenjarige meisje "per ongeluk" gedood hebben in de buurt van zijn woning. Daarna heeft hij het lichaam verborgen en keerde hij terug naar het trouwfeest. Vervolgens heeft hij haar begraven in een bos in een bergachtig gebied.