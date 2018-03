Het luchthavendossier: veel lawaai over vliegtuiglawaai, maar een oplossing blijft uit

Hoelang gaat het dossier al mee?

Het dossier van de vluchtroutes en de daarmee gepaarde geluidshinder kwam in 1999 voor het eerst prominent op de politieke agenda. Toenmalig minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) koos er toen voor om de opstijgende vluchten zo veel mogelijk te spreiden.

Actiegroepen in de noordrand en de oostrand en in Brussel zelf gingen steen en been klagen. Sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen en is het spreidingsplan uitgegroeid tot wat oud-minister van Mobiliteit Bert Anciaux (SP.A) een "klotedossier" heeft genoemd. Verschillende ministers van Mobiliteit hebben er hun tanden op stuk gebeten, maar niemand is er ooit in geslaagd met een duurzame oplossing op de proppen te komen.

In 1999 was er nog een nachtelijke problematiek aan het dossier gekoppeld, met dank aan koerierbedrijf DHL. Maar sinds de verhuizing van de hoofdhub van DHL naar Leipzig is het aantal nachtvluchten vanop Brussels Airport bijna gehalveerd.

Dat neemt niet weg dat er sinds kort ook onenigheid is over de uitbreidings­plannen van de luchthaven. Meer bepaald de verlenging van de landingsbaan 25 Links in oostelijke richting stoot op verzet in Vlaamse gemeenten ten oosten van de luchthaven. Brussel vindt dat dan weer een goed idee, onder meer omdat opstijgende vliegtuigen op die manier al hoger boven Brussel zouden opstijgen, met minder geluidslast voor de hoofdstad.