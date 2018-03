Inzamelactie bijbels voor Brusselse gevangenen die verrassend een bijbel vragen

De katholieke kerk in Brussel wil de aalmoezeniers steunen met een "bijbelinzamelactie" die vandaag start, en loopt tot Pinksteren, op zondag 20 mei. Aan alle gelovigen wordt gevraagd bijbels te schenken. Zowel het Nieuwe Testament, Oude Testament als de Psalmen zijn welkom, en liefst in zoveel mogelijk verschillende talen.

Hoe?

In de Brusselse kerken staat een bijbelbox, waar je een bijbel in kan deponeren. Of je kan ook een bijbel sturen of brengen naar de Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel.