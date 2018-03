Juncker pleit voor radicale vereenvoudiging van Europa

Juncker riep de Europese instellingen op om snel tot een gezamenlijk akkoord te komen over de EU-begroting. Dat budget zou moeten worden vastgelegd van 2020 tot 2026. Hij benadrukt dat er zeker voor de volgende Europese verkiezingen van 2019 een compromis moet worden bereikt. Dit budget nu reeds vastleggen, zou een vlotte werking van de volgende legislatuur garanderen.

Spitzenkandidaten

Verder pleitte Juncker voor het behouden van de “spitzenkandidaat”. Dit houdt in dat iedere Europese familie een topkandidaat aanduidt voor het commissievoorzitterschap. De topkandidaat van wie de fractie vervolgens de meeste stemmen binnenhaalt bij de Europese verkiezingen, wordt de nieuwe voorzitter van de Commissie. Juncker werd in 2014 de eerste die kon profiteren van deze procedure. “De spitzenkandidaat kan bijdragen tot een volwaardig debat over Europa”, klonk het.

Kleinere Commissie, bicameraal Europa en transnationale lijsten

De Commissie zou ook naar de toekomst toe kleiner moeten worden. Het was al voorzien in de Verdragen van de Europese Unie dat de Commissie slechts zou bestaan uit twee derde van de lidstaten. Maar nadat Ierland het laatste verdrag in 2009 had verworpen, werd hun als toegeving beloofd dat het aantal commissarissen voor een extra legislatuur gelijk zou blijven aan het aantal lidstaten. De Commissie zet de vermindering van het aantal commissarissen nu opnieuw op de agenda. De voorzitter riep het Europees Parlement en de Raad (de vergadering van ministers uit de lidstaten) op om nauwer samen te werken. Op lange termijn wil hij zo een volwaardig bicameraal systeem in de Europese Unie introduceren. Ook staat hij achter het idee van een gemeenschappelijke voorzitter voor de Europese Raad (de vergaderingen van staatshoofden en regeringsleiders) en de Europese Commissie. Hij erkent wel dat dit slechts op lange termijn zou kunnen worden gerealiseerd. Juncker koestert ook sympathie voor het idee van zogenaamde ‘transnationale lijsten’. Hierbij zouden Europese politici vanuit de hele Unie zich kandidaat kunnen stellen bij de Europese verkiezingen. Burgers kunnen dan stemmen op politici van over de hele Unie en niet enkel op nationale politici. Opvallend, want het Europees Parlement verzette zich vorige week nog tegen de oprichting van deze transnationale lijsten.

Europese burgerdialogen