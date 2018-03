Koerdische noodkreet: "Al 180 burgerdoden in slag om Afrin"

Salih Muslim, voormalig co-voorzitter van de Syrisch-Koerdische politieke partij PYD en tegenwoordig het diplomatieke hoofd van de SDF (de Syrisch-Arabische anti-IS-coalitie), beschuldigt Turkije van mensenrechtenschendingen in het kader van Operatie Olijftak.

Die militaire operatie in het noorden van Syrië, die volgens de Turkse president Erdogan terroristische groeperingen viseert, is in de praktijk uitgedraaid op een confrontatie met de Syrisch-Koerdische strijders van de YPG. Dat is de gewapende tak van de PYD die een bepalende rol speelde in de strijd tegen IS in Syrië.

Door Turkije gesteunde strijders van het Free Syrian Army worden naar de Syrische grens gereden. Muslim beschuldigt Turkije ervan IS-strijders te laten meevechten in Operatie Olijftak. AP

“De vliegtuigen hangen al 26 dagen lang in de lucht boven Afrin. De gevechten gaan onverminderd voort”, zegt Muslim. Die gevechten zouden al 180 burgers het leven gekost hebben, het overgrote merendeel door bombardementen, en meer dan 500 verwond.

Als resultaat van het geweld in Afrin dreigt de provincie een nieuw bruggenhoofd te worden voor IS-strijders die verdreven zijn uit de voormalige IS-bolwerken Mosoel, Raqqa en Deir Ez-Zor, waarschuwt Muslim.

Mensenrechten

Bovendien beschuldigt Muslim Turkije ervan vijftig bussen met IS-strijders naar Afrin gestuurd te hebben, onder het voorwendsel dat het om oppositiestrijders van het Free Syrian Army zou gaan. Hij legde een lijst voor van 21 vermeende IS-strijders die nu dus ingezet zouden worden in de strijd tegen de YPG.

De EU en de NAVO moeten hun eigen regels in verband met de mensenrechten naleven, vindt Salih Muslim.

“Europa en NAVO: leef jullie eigen regels over de mensenrechten na”, roept Muslim op. “Jullie moeten zich bewust zijn van wat jullie bondgenoot doet. Turkije gebruikt (Duitse, nvdr) Leopard-tanks en NAVO-materieel om burgers aan te vallen.”

1 miljoen dollar

“Dat er IS-strijders zouden meevechten, is een belachelijke aantijging”, antwoordt de Turkse ambassade wanneer we hen vragen om een reactie. “Er zijn geen bewijzen voor. Turkije neemt deel aan de internationale coalitie tegen IS. Het zou contradictorisch zijn om onze vijanden te laten vechten op andermans grond. Het is niet waar.”

Ook het aantal burgerdoden betwist diezelfde Turkse official. “Volgens onze statistieken zijn er nog geen gevallen. We letten er net op om burgerslachtoffers te vermijden. Het zou ook niet in ons voordeel zijn. Wel gebeurt het soms dat terroristische groeperingen burgers als menselijk schild gebruiken.”