Liefde is... mannen die bloemschikken

Bloemiste Maaike Putman van Klavertje Veertien uit Otegem bij Zwevegem organiseerde donderdagavond een workshop 'bloemschikken voor Valentijn', speciaal voor mannen. Een echte primeur voor de mannen, maar ook voor Maaike zelf. Het was een succes. De druk om een goed bloemstukje af te leveren was behoorlijk groot. 13 mannen keerden na afloop terug naar huis met een zelf gemaakt bloemstuk voor hun vriend of vriendin, vrouw of man. Ook Jempi was tevreden: "Met een doosje pralines erbij, zal mijn vrouw super content zijn".

Andere aanpak

Maaike had meer zenuwen dan haar cursisten, omdat het de eerste keer was dat ze met een mannelijke groep zat. Ze had speciaal voor deze gelegenheid wat streekbiertjes ingeslagen, maar wonder boven wonder hield bijna iedereen het bij een glaasje cola of een andere frisdrank. "Het vraagt toch een heel andere aanpak dan bij vrouwen", zegt ze. "Ik moest echt van nul beginnen. Het gaat er ook veel losser aan toe: er kan ook wel eens een schunnige mop tussen zitten."