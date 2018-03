Metallica krijgt als eerste metalband ooit "Nobelprijs voor muziek"

"Deze prijs plaatst ons in een select gezelschap", reageert drummer Lars Ulrich. "Dit is een mooie waardering voor al wat Metallica de voorbije 35 jaar gedaan heeft. Tegelijkertijd hebben we het gevoel dat we nog maar in onze jeugd zitten en dat er nog heel veel mooie jaren voor ons liggen." Metallica is een van de grootste bands ter wereld. De band heeft de voorbije 30 jaar meer dan 125 miljoen albums verkocht. In 2004 bracht Metallica de documentaire "Some kind of monster" uit, waarin te zien is hoe de bandleden de spanningen in de groep het hoofd proberen te bieden met de hulp van een coach.