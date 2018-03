Ex-president van Georgië Mikheil Saakasjvili vestigt zich in Nederland

Volgens zijn advocaat is de ex-president van Oekraïne momenteel in Rotterdam om zijn verblijfspapieren in orde te maken. Hij zou bovendien van plan zijn om zich binnenkort in Amsterdam te vestigen. Hij diende een verzoek in om naar Nederland te komen op basis van gezinshereniging, want zijn vrouw en kinderen zijn Nederlanders. In december liet de Immigratie- en Naturalisatiedienst weten dat hij daarvoor in aanmerking komt.