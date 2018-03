Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers is overleden

Ruud Lubbers is een van de langst regerende premiers van Nederland. Hij leidde drie regeringen: twee met de rechtsliberale VVD en één met de sociaaldemocratische PvdA. Zijn eerste twee regeringen zetten vooral in op besparen, zijn laatste kabinet legde meer sociale klemtonen. Als man van het compromis werd Lubbers algemeen beschouwd als een bekwaam manager die de conflicten in zijn regeringsploeg goed wist te ontmijnen.



Ruud Lubbers studeerde economie in Rotterdam, waar hij trouwens ook een groot deel van zijn leven heeft gewoond. Zijn professionele carrière begon hij in het bedrijfsleven, maar geleidelijk aan engageerde hij zich ook politiek in de Katholieke Volkspartij, die in 1980 met twee andere christelijke partijen tot het Christen-Democratisch Appèl (CDA) zou samensmelten. In de jaren 70 werd Lubbers minister van Economische Zaken in de regering-Den Uyl. Daarna gaf hij vanuit de Tweede Kamer ruggensteun aan de regering van diens opvolger Dries Van Agt (CDA). Als fractieleider ontwikkelde hij de gave van het wollige taalgebruik, ook wel Lubberiaans genoemd. Nadat Van Agt zich uit de nationale politiek had teruggetrokken, werd Lubbers de onbetwiste nummer 1 van de Nederlandse christendemocraten. In 1994 verliet hij zelf de nationale politiek, na 12 jaar als regeringsleider. Mark Rutte is sinds 2010 premier en zal dus binnen 2 jaar Lubbers onttronen als langst regerende premier van Nederland.

Veelbelovende internationale carrière eindigt in mineur

Na zijn vertrek uit Den Haag kwam Ruud Lubbers even in een dipje terecht. Hij greep naast belangrijke functie, zoals voorzitter van de Europese Commissie en secretaris-generaal van de NAVO.

In 2001 schopte hij wel tot Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (video hieronder). Vier jaar later kwam aan die succesvolle internationale carrière abrupt een eind omdat hij in opspraak was geraakt wegens ongewenste intimiteiten. De beschuldigingen werden nooit echt bewezen, maar de reputatieschade was groot. Lubbers nam ontslag. Lees verder onder de video.

In 2001 interviewde VRT-journalist Walter Zinzen Ruud Lubbers over het vluchtelingenbeleid van de Verenigde Naties.

Play knop

Wegbereider voor een regering die hij zelf niet zag zitten

Na de val van de regering-Balkenende II benoemde koningin Beatrix Ruud Lubbers in 2006 tot informateur. Na enkele dagen rondde hij zijn opdracht af en kon zijn partijgenoot Jan Peter Balkenende doorgaan met de regering-Balkenende III.

Vier jaar later wordt zijn hulp nogmaals ingeroepen, toen drie voorgangers-informateurs in hun opdracht waren mislukt. Lubbers bereikte wel resultaat, wat leidde tot een minderheidsregering van zijn eigen CDA met de VVD, met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Zelf zou Lubbers zich geen minnaar van deze regering tonen. De regering-Rutte I zou overigens een kleine drie jaar later struikelen over moeizame begrotingsgesprekken waarbij Wilders ging dwarsliggen.

Play knop

In de jaren 80 werd hij Ruud shock genoemd Pim van Galen (politiek journalist NOS)

Hoe zullen Nederland en politiek Den Haag zich Ruud Lubbers herinneren? "Terzake" vroeg het aan Pim van Galen, politiek journalist bij de NOS.