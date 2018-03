Nooit eerder stonden er zoveel vacatures open bij de VDAB

De VDAB ontving in januari 25.428 vacatures. Dat zijn er 17,6 procent meer ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In de voorbije twaalf maanden ontving de arbeidsdienst 261.913 vacatures. Dat is een toename met 13,7 procent in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor (februari 2016 - januari 2017).

Het vorige recordaantal openstaande vacatures dateert van september 2008, toen de economische crisis losbrak. Het aantal werkzoekenden is naar een recordlaagte gedaald.



Vooral in de industriële sectoren steeg afgelopen maand de vraag naar personeel. Het stijgende aantal vacatures is te danken aan de oplevende economie. Het betekent ook dat bedrijven het moeilijker hebben om geschikte mensen te vinden. De VDAB verwacht dat dat probleem nog zal toenemen, vooral voor de technische knelpuntberoepen.

In Vlaanderen is 72 procent van de actieve bevolking aan de slag. Dat is ongeveer het Europese gemiddelde. Er is dus nog ruimte om mensen te activeren die niet ingeschreven zijn als werkzoekende. De werkgevers wijzen dan naar mensen die op vroege leeftijd stoppen met werken, langdurig zieken en mensen met een migratieachtergrond.