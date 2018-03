Onlineboekenverkoop boomt: 1 boek op de 6 wordt via internet verkocht

In 2017 werden in Vlaanderen 14 miljoen boeken verkocht en dat zijn er ongeveer 400.000 minder dan in 2016. Boek.be wijt dat aan een gebrek aan bestsellers, maar de boekenverkoop zit al sinds 2012 in een dalende lijn.



De Vlaming koopt zijn of haar boek wel steeds vaker op het internet. 16 procent van alle verkochte boeken wordt online aan de man gebracht. De boekenverkoop online steeg vorig jaar met een forse 13 procent. Bij alle andere verkoopskanalen (boekenwinkels, supermarkten, krantenwinkels) was er een daling.

Van de e-books, boeken die op een tablet of e-reader kunnen gelezen worden, zijn er nog geen cijfers. In 2016 ging het nog om bijna 4 procent van de verkoop. In 2017 zal dat aandeel sowieso nog hoger liggen.



Tot slot nog dit: het meest verkochte boek in 2017 was "Nooit meer diëten" van tv-kok Sandra Bekkari, gevolgd door "Nooit meer diëten 3" van Sandra Bekkari.