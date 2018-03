Gevangene die ontsnapte door wisseltruc met tweelingbroer opnieuw gevat

De voortvluchtige Peruaan Alexander Delgado werd aangehouden in de haven van Callao, ten westen van de hoofdstad Lima. De nationale politie van Peru was de ontsnapte gevangene al enkele maanden op het spoor, maar maandag konden ze zijn specifieke locatie achterhalen.

De politie ontving een aantal tips, nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken van Peru een beloning had uitgeloofd van 20.000 sol, omgerekend bijna 5.000 euro, voor informatie die kon leiden tot de arrestatie van Delgado.

Daardoor kwam de zoektocht in een stroomversnelling en kon de politie het gebouw omsingelen waar Delgado zich verschool. Toen hij de agenten opmerkte, probeerde hij nog te ontsnappen, maar hij kon snel gevat worden.

Ik was wanhopig en wou mijn moeder zien

Volgens lokale Peruaanse media was Delgado, naar eigen zeggen, een jaar eerder uit de gevangenis ontsnapt omdat hij zijn moeder wou zien.

De grote wisseltruc

Delgado zat, voor zijn ontsnapping, een gevangenisstraf van 16 jaar uit voor kindermisbruik en diefstal. Begin januari 2017 bracht tweelingbroer Giancarlo hem een bezoek in Piedras Gordas, een gevangenis ten noorden van de hoofdstad Lima.

De politie bevestigde de vermoedelijke wissel door de vingerafdrukken van Giancarlo te controleren. Aanvankelijk was Giancarlo aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan de ontsnapping van zijn broer, maar hij werd nooit in beschuldiging gesteld. Hij is nu uiteindelijk vrijgelaten.