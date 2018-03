Opnieuw minder Vlaamse tienermoeders

In 2016 werden er 791 Vlaamse meisjes onder de 20 jaar moeder. Dat aantal is bijna de helft in vergelijking met zo'n 10 jaar geleden. In 2007, het recordjaar, werden er nog 1.395 meisjes jonger dan 20 mama in Vlaanderen. Gemiddeld zijn de tienermoeders zo'n 18,7 jaar oud wanneer ze hun eerste kind krijgen.

Fara vzw, die jonge vrouwen begeleidt tijdens hun zwangerschap, heeft geen verklaring voor het dalend aantal tienermoeders. Maar de organisatie waarschuwt tegelijk ook dat het taboe op tienerouderschap dreigt te vergroten en de nood aan ondersteuning noodzakelijk blijft.