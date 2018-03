"Ik word bekeken als een christelijke versie van de taliban als ik zeg dat ik 40 dagen vast"

Restaurantprijzen verhogen, hartjes verschijnen echt overal, de bloemenbusiness boomt. Allemaal dankzij Valentinus en zijn legende. Heiligen zijn oké, als hun cultus maar geseculariseerd is of kan worden.

Het is een speling van het lot dat Aswoensdag, de eerste dag van de Vasten, op 14 februari valt. Aswoensdag zegt, buiten de kring van gelovigen, nog weinig. 14 februari klinkt als een klok, het is het naamfeest van de heilige Valentinus. Die Valentijn is meer legende dan geschiedenis, en toch slaagt hij er elk jaar opnieuw in om volledige winkelstraten te laten versieren ter ere van zijn naamfeest.

Vasten

Christenen horen zich voor te bereiden op Pasen door veertig dagen lang aandacht te hebben voor gebed, vasten en te delen met wie minder heeft. Veertig dagen ons bewust zijn in welke luxe de meesten van ons leven en daar bewust mee leren omgaan. Niet zomaar eens als een gimmick. Neen, het is de bedoeling om na die veertig dagen bezinning als een nieuwe mens Pasen te vieren en vanuit de nieuwe inzichten als herboren verder te leven, niet zoals daarvoor.

Politici, media, kunstenaars gaan ter iftar . Het weze hun gegund. Ik denk dat de moslims een beter pr-bureau hebben. Christelijk vasten is minder mediageniek. Het is wel gek om te zien hoe ook dat onder de invloed van de ramadan is gekomen. Het echte vasten, als minder eten, heeft de jongste jaren duidelijk aan belang gewonnen. Terwijl daar niet noodzakelijk de nadruk op hoeft te liggen in christelijk vasten.

Dat is niet anders met de Vasten. Christelijke Vasten is niet zo recht door zee als de ramadan in de islam. Dat is simpel uitgelegd: niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang, omdat God dat zo wil. Punt. Ik blijf het verwonderlijk vinden hoe dat elk jaar heel veel aandacht krijgt. Een religieuze minderheid die van haar vasten elk jaar opnieuw een maatschappelijk item maakt.

Seculier vasten

Toch is de relevantie van Vasten niet overal verloren. In Oostenrijk voert de ‘Kirchlicher Umweltarbeit’, zeg maar het ‘kerkelijk natuurwerk’, elk jaar actie rond ‘Autofasten, heilsam in bewegung kommen': veertig dagen lang de auto mijden, andere vervoersmogelijkheden ontdekken en in beweging komen, ook naar andere mensen toe. Tegelijk met de bedoeling om na die veertig dagen minder vaak, minder onnodig, de auto te gebruiken en de menselijke contacten te onderhouden.

Bij ons is er de niet kerkelijk gerelateerde ’40 dagen zonder vlees’. Veertig dagen lang geen vlees eten om de vegetarische keuken te leren kennen, natuurlijk ook om het dierenleed in te dijken. Ook hier is de bedoeling om mensen in veertig dagen aan te zetten hun gedrag te veranderen. Hier heeft het niets met de kerk te maken, het is een initiatief van EVA, een vereniging die vegetarisch eten wil promoten. Al is dat volgens sommigen toch een kerk.

Twee acties (en er zijn er meer, zeker als je Europa afspeurt) die zich enten op de Vasten. Acties die je een geseculariseerde vorm van vasten zou kunnen noemen. Het vasten als ‘iets laten’, afstand doen van een luxe en het bezinnende element zitten er al in. Het delen met wie het minder goed heeft, dat is in de geseculariseerde vorm van vasten een beetje in de verdomhoek geraakt. Jammer toch.