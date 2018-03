Oxfam België overweegt uittreksel strafregister te vragen voor overzeese missies

De non-profitorganisatie Oxfam zit in zwaar weer. Tijdens een missie in 2010 in Haïti hebben medewerkers van de Britse tak van Oxfam prostituees uitgenodigd op feestjes. Dat gebeurde kort na de zware aardbeving daar.



Een Belgische directeur had de leiding over het team. Voor alle duidelijkheid: Oxfam België heeft niets met de affaire in Haïti te maken. De Belgische directeur werkte voor de Britse tak van Oxfam. Extra pijnlijk was het feit dat hij in 2004 al moest opstappen bij een andere ngo voor grensoverschrijdend gedrag.



Daar kwam gisteren nog het nieuws bij dat de internationale voorzitter van Oxfam is gearresteerd. Hij zou hebben gesjoemeld met de publieke aankoop van bussen toen hij nog minister van Financiën was van Guatemala.



"Hem aannemen was een fout"

Veel slecht nieuws op korte tijd dus en dat straalt natuurlijk ook af op de Belgische tak van Oxfam. "Zo'n 200 mensen hebben hun bijdragen stopgezet", laat voorzitter Stefaan Declercq weten in "Van Gils & gasten". "Daarnaast hebben we wel 700 reacties gekregen en de meerderheid van die reacties was om ons te steunen, door dik en dun."



"Het was een fout van Oxfam UK om de Belgische directeur met zo'n verleden aan te nemen", erkent Declercq. Oxfam België wil zoiets zelf kunnen vermijden. "We onderzoeken of we een attest van goed gedrag en zeden kunnen vragen van onze medewerkers die op missie gaan in overzeese gebieden." (n.v.d.r.: dat attest heet ondertussen "Uittreksel uit het strafregister"). Declercq ijvert ook voor een betere, internationale samenwerking tussen hulporganisaties.



Niet alle 13.000 Oxfam-vrijwilligers over dezelfde kam scheren Geena Lisa

Ook Geena Lisa zat in de studio bij "Van Gils & gasten". Zij steunt Oxfam België maandelijks en werkte ook al mee aan campagnes. "Het gaat hier om 7 heel rotte appels, maar ik ben hier om mijn stem te laten horen van die andere 13.000 gezonde appels." "We mogen niet alle vrijwiligers over dezelfde kam scheren en natuurlijk blijf ik elke maand mijn bijdrage storten, wat niet wegneemt dat er tegen wat in Haïti is gebeurd streng en hard moet worden opgetreden", besluit de zangeres/presentatrice.