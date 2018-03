Politie zoekt dader vluchtmisdrijf via Facebook

De oproep komt er omdat er nog altijd geen spoor is van de dader. "Wij hopen dat deze beelden ons uiteindelijk naar een juiste tip en de mogelijke dader brengen.", zegt korpschef Luc Lacaeyse "We zoeken een kleine wagen, zonder koffer, die links vooraan beschadigd moet zijn.". Wie informatie heeft kan terecht op het nummer 053 60 64 64 of het e-mailadres PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu.