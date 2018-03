Primeur: transvrouw is in staat haar baby borstvoeding te geven

Toen haar partner 5,5 maand zwanger was, zocht de vrouw een medische behandeling van Tamar Reisman en Zil Goldstein van het Center for Transgender Medecine en Surgery aan het Mount Sinai ziekenhuis in New York. Haar partner had geen belangstelling voor borstvoeding, zo legde ze uit, en dus wilde zij die rol op zich nemen.

Zes weken

Binnen een maand was de vrouw in staat om enkele melkdruppeltjes af te kolven, en na drie maanden behandeling was dat toegenomen tot 227 gram moedermelk per dag. Eens de baby geboren was, was de vrouw in staat om het kindje uitsluitend met moedermelk te voeden gedurende zes weken. Een kinderarts controleerde in die periode de baby, en bevestigde dat die normaal groeide en zich normaal ontwikkelde.

Een hormoon dat prolactine genoemd wordt, stimuleert normaal de productie van moedermelk bij vrouwen die net bevallen zijn, maar dat hormoon wordt niet geproduceerd in laboratoria en is dus niet verkrijgbaar. In de plaats daarvan besloot de vrouw een middel tegen misselijkheid te proberen, domperidone, om de melkproductie op gang te krijgen.

Eerste geval in medische literatuur

Het gaat om het eerste geval van borstvoeding door een transvrouw in de medische literatuur, zeiden Reismann en Goldstein aan "The New Scientist". Joshua Safer van het Boston Medical Center, die niet betrokken was bij de behandeling, is het daarmee eens. "Op internetforums zie je het wel verschijnen, maar er is veel op het internet dat in verschillende mate waar is of niet waar", zo zei hij. "Het is erg belangrijk dat dit is vastgelegd in een betrouwbaar document."

Safer is niet verbaasd dat het mogelijk is. "Als ik transgender vrouwen behandel, zien we vaak een goede ontwikkeling van borsten", zo zei hij. Er is geen reden waarom de cellen in die borsten niet op dezelfde manier melk zouden aanmaken als de cellen van niet-transgender vrouwen, zo zei hij. Wel is het volgens hem niet duidelijk in hoeverre het geneesmiddel tegen misselijkheid en de hormonen geholpen hebben. "Voor zover we weten, zou stimulatie van de borsten alleen al voldoende kunnen geweest zijn. "

Als bewezen wordt dat de behandeling veilig en effectief is, kan ze ten goede komen aan de baby's van andere transgender vrouwen, en ook aan vrouwen die een baby adopteren of die problemen hebben om borstvoeding te geven, zei Safer.

Een probleem is wel dat de melk van de vrouw nog niet geanalyseerd is, en we dus niet weten of ze dezelfde samenstelling heeft als melk van pas bevallen vrouwen. Dat betekent ook dat de praktijk nog niet aanbevolen kan worden, zei Madeline Deutsch van de University of California, San Francisco. Deutsch zei dat ze de potentiële voordelen van borstvoeding wel inziet, maar dat de impact op lange termijn van deze melk op de baby nog niet gekend is.

Deutsch is zelf een transgender moeder met een zes maanden oude baby, die nu borstvoeding krijgt van de vrouw van Deutsch, die ook de biologische moeder is. "Ik ben zeer bedroefd dat ik niet in staat ben haar borstvoeding te geven, maar tegelijkertijd heb ik het niet overwogen net om die redenen", zo zei ze.

Desondanks denkt Safer dat er waarschijnlijk wel vraag zal zijn naar dergelijke behandelingen. "Dit is zeer bijzonder", zo zei hij. "Het zal erg belangrijk zijn voor de vele transgender vrouwen die borstvoeding willen geven, maar het gevoel hebben dat ze daar de gelegenheid niet toe hebben."