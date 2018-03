Deense prins Henrik - de man die nooit koning mocht zijn - is overleden

Prins Henrik sukkelde al een tijdje met zijn fysieke en mentale gezondheid. Zo werd hij vorig jaar geopereerd aan zijn lies en bekken, vanwege een vernauwing van de slagaders in zijn rechterbeen. In september maakte het hof bekend dat hij aan dementie leed. Sindsdien bleef de prins meer uit de schijnwerpers. Koningin Margrethe (77) bedankte in haar recente nieuwjaarsboodschap nog het Deense volk voor alle steun en begrip. Ze had het over een "moeilijk jaar" voor haar familie. In januari van dit jaar werd prins Henrik vanuit Egypte overgebracht naar Denemarken. Henrik kampte toen met een infectie en er werd een goedaardig gezwel uit zijn long verwijderd. Er traden echter complicaties op. Deze week werd hij uit het ziekenhuis overgebracht naar het paleis van Fredensborg om er "zijn laatste momenten door te brengen".



Henrik werd als Henri in Frankrijk geboren

Henri de Laborde de Monpezat, zoals de prins voor zijn huwelijk heette, is van Franse afkomst. Na een carrière als diplomaat huwt hij in 1967 met de Deense kroonprinses Margrethe, die vijf jaar later koningin zou worden. Zijn voornaam wordt verdeenst naar Henrik, en hij bekeert zich tijdens zijn verloving van rooms-katholiek tot lutheraan. Het paar krijgt snel twee zonen na elkaar, kroonprins Frederik (49) en prins Joachim (48). Er zijn inmiddels acht kleinkinderen.

Kroonprinses Mary, kroonprins Frederik, koningin Margrethe, prins Henrik, prins Joachim en prinses Marie Belga

De eeuwig gefrustreerde prins

De echtgenoot van een koningin krijgt in Denemarken nooit de titel van koning, en daarover is prins Henrik zijn leven lang gefrustreerd. Hij neemt geen blad voor de mond in de media en ventileert zijn ergernis meer dan eens in interviews. Henrik blijft zich afvragen waarom de echtgenote van een koning wél de titel van koningin gegund is, terwijl hem een gelijkaardig voorrecht ontzegd wordt. Henrik spreekt ronduit van "discriminatie". Pas in 1986 krijgt hij ook een staatstoelage.

Uiteindelijk verleent koningin Margrethe hem de titel van prins-gemaal, maar ook daar is hij niet tevreden over. Hij blijft aandringen op de titel van koning-gemaal. Als hij zich in 2016 terugtrekt uit het officiële leven, levert hij die titel trouwens weer in.

Frederik vervangt zijn moeder en Henrik is razend

In 2002 leidt zijn ontevredenheid tot een incident. Koningin Margrethe loopt na een ongeval in huis een lichamelijk letsel op en kan de traditionele nieuwjaarsreceptie niet bijwonen. Ze laat zich vervangen door kroonprins Frederik.



Uit protest tegen die ongelijke behandeling vertrekt prins Henrik in "vrijwillige ballingschap" naar zijn landgoed in Frankrijk. Om geruchten over een nakende echtscheiding te voorkomen, vertrekken Margrethe en haar beide zonen naar Frankrijk en nodigen de pers uit om gezinsfoto's te komen maken. Na drie weken keert prins Henrik terug naar Denemarken. Maar zijn punt is wel (over)duidelijk gemaakt.

Belga

Nochtans een man van véél talenten

Prins Henrik is nochtans een man van véél talenten. Hij behaalt een diploma als licentiaat Franse literatuur en publiceert verschillende poëziebundels, die ook in het Deens vertaald worden.



Hij is daarnaast licentiaat in de Oosterse talen, met name Chinees en Vietnamees (zijn jeugd bracht hij - met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog - in Hanoi in Vietnam door, waar zijn vader diverse bedrijven had geërfd). Na zijn huwelijk met Margrethe leert Henrik snel Deens, maar de Denen blijven altijd de spot drijven met zijn zwaar Frans accent.

De prins publiceert onder meer zijn memoires en schrijft samen met een ghostwriter een kookboek. Hij vervaardigt bronzen sculpturen. En hij speelt meer dan verdienstelijk piano, met een voorkeur voor jazz-muziek. Het Deens Radio Symfonieorkest dirigeren? Dat doet hij ook, zonder blikken of blozen.

AP

Wijn op staatsbanketten was van eigen makelij

Op zijn kasteel nabij Cahors in Frankrijk maakt Henrik zelfs wijn. De flessen van zijn Château de Cayx vermelden zijn naam. Veertig jaar lang verkoopt hij zijn wijn zelf, hij wordt zelfs uitgeschonken op staatsbanketten. In 2015 besluit hij echter zijn wijngaarden en zijn installaties te verhuren.



