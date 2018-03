Rutte: "Nederland verliest een staatsman"

Mark Rutte (VVD) kende Lubbers als een intelligent, wijs en betrokken mens. Rutte benadrukt dat zijn voorganger niet alleen iemand was die hij uit zijn jeugd kende, maar als informateur in 2010 ook betrokken was bij de vorming van de tweede regering-Rutte. Ruud Lubbers was daarnaast een overtuigd Europeaan en wereldburger. "In een tijd die bol stond van de internationale spanningen heeft hij Nederland internationaal een gezicht gegeven. Tot ver buiten onze landsgrenzen werd hij gezien en gewaardeerd."

Een no-nonsense-politicus, iemand die wist wat er gedaan moest worden

Oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA)

Wim Kok (PvdA), die Lubbers in 1994 opvolgde als premier van Nederland is ook geschrokken van het nieuws. "Zijn overlijden bedroeft mij bijzonder en heeft me diep geraakt", zegt hij aan nos.nl. Wim Kok werkte intensief met Lubbers samen toen hij vicepremier was in het kabinet Lubbers-III. "Hij stelde zich als premier op een goede manier boven de partijen op." Oud-premier en partijgenoot Jan Peter Balkenende (CDA) spreekt van een "intens verdrietig bericht". "Hij was een premier die enorme betekenis had in de beginjaren van het CDA. Een no-nonsense-politicus, iemand die wist wat er gedaan moest worden", zegt hij aan nos.nl.

Eyskens: "Lubbers was bijzonder verstandig man"

Minister van Staat Mark Eyskens (CD&V) heeft Ruud Lubbers goed gekend. Hij heeft warme herinneringen aan de oud-premier van Nederland die vandaag overleden is.

Ruud Lubbers was nog maar 34 jaar toen hij minister van Economie werd. "Toen heb ik hem voor het eerst ontmoet", zegt Mark Eyskens in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Later toen hij premier werd en ik minister van Buitenlandse Zaken was, heb ik hem heel vaak gezien." "We waren toen met 12 lidstaten in de Europese Gemeenschap. We gingen toen heel gemoedelijk met elkaar om. Op die vergaderingen kwamen dikwijls ook de dames mee en dat maakte het gezelschap meestal zeer leuk."