Netflix haalt "Glee"-producer binnen met deal van "240 miljoen euro"

Hollywoodproducer Ryan Murphy heeft een megacontract met online streamingdienst Netflix getekend. Dat meldt The New York Times. Murphy verbindt zich er zo toe om vijf jaar lang exclusief voor Netflix te werken. Volgens een anonieme bron die betrokken was bij de deal, zou hij hiervoor 300 miljoen dollar (ongeveer 240 miljoen euro) hebben gekregen. De deal past perfect in de nieuwe strategie van Netflix om zoveel mogelijk talent naar zich toe te trekken.

Problemen met Mickey Mouse

Dat Netflix de kans kreeg om Murphy te strikken heeft alles te maken met zijn betrokkenheid bij 20th Century Fox. Murphy werkte bijna twintig jaar bij Fox en maakte er ontzettend succesvolle series als "Glee" (bekijk een fragment hieronder), "American horror story" en "Feud". Door die jarenlange samenwerking met Fox raakte Murphy goed bevriend met het management. Dana Walden, baas van Fox TV, is zelfs de meter van zijn kinderen. Maar nu Fox is overgekocht door Disney was zijn toekomst bij het bedrijf erg onzeker.

Nochtans werd Murphy persoonlijk bij Robert Iger, Disney's directeur, uitgenodigd om er over zijn toekomst te praten. Tijdens het gesprek zou Muprhy zijn ongenoegen geuit hebben met de vraag: "Moet ik Mickey Mouse nu introduceren in "American horror story"? Murphy grapte voorheen vaak dat hij zich zelfs zou laten begraven in het Mausoleum van Fox, maar door zijn dispuut met Iger kon hij zijn begraafplaats niet meer verzekeren. Netflix zag Ryan Murphy twijfelen, greep zijn kans en haalde de man binnen.

Monstercontract

Vanaf 1 juli zal Murphy samen met zijn productiehuis Ryan Murphy Productions de komende vijf jaar uitsluitend samenwerken met Netflix. De projecten die hij nog bij Fox heeft lopen zal hij wel kunnen afsluiten, maar dan als uitvoerend producent.

Ik begrijp heel goed dat dit een historisch moment is. Ik kwam als homofiel jongetje naar Hollywood met 55 dollar in mijn hand. Nu zijn mijn dromen werkelijkheid geworden. Ryan Murphy, producer

Murphy reageert alvast opgetogen. "Ik begrijp heel goed dat dit een historisch moment is. Ik kwam in 1989 als een homofiel jongetje naar Hollywood met 55 dollar (44 euro) in mijn hand. Het feit dat mijn dromen gekristalliseerd zijn en nu op zo'n geweldige manier zijn uitgekomen, is zeer emotioneel en overweldigend voor me. Ik ben overspoeld door oprechte appreciatie voor Ted Sandaros, Reed Hastings en Cindy Holland bij Netflix omdat ze in mij en in de toekomst van mijn bedrijf geloven. We blijven vrouwen, minderheden en helden en heldinnen van de LGBTQ-gemeenschap (holebi's en transgenders) in de belangstelling zetten. Ik ben vereerd en dankbaar dat ik mijn partnerschap met mijn vrienden en maten voor bestaande shows bij Fox kan voortzetten."

Inhoudelijk directeur bij Netflix, Ted Sandaros, is op zijn beurt ook vereerd. “De series van Ryan Murphy hebben de culturele zeitgeist mee beïnvloed. Ze hebben genres heruitgevonden en de koers van de televisiegeschiedenis veranderd."

Streamingoorlog

Dat Netflix zoveel geld over heeft voor een producer past in hun nieuwe strategie binnen de streamingoorlog. De situatie in Hollywood is redelijk gespannen, iedereen wil én series aanbieden om te streamen én zelf materiaal produceren. Netflix was aanvankelijk de eerste die zoveel series kon bundelen en al streamend aan zijn klanten kon aanbieden. Nu komt er ook concurrentie van Hulu, Amazon, Disney en zelfs Apple en Facebook springen mee op de kar. Ondertussen is er uiteraard ook concurrentie van de klassieke spelers in Hollywood. Het is misschien voor het eerst sinds de jaren 60 dat Hollywood zo onder druk staat en dat er zoveel veranderingen op til zijn.

Topproducers Shonda Rhimes (links) en Jenji Kohan (rechts) tekenden eerder al voor exclusiviteit bij Netflix

Netflix wil nu zijn sterke marktpositie gebruiken om de concurrentie te snel af te zijn. Eerder haalden ze ook al topproducers Shonda Rhimes ("Grey's anatomy") en Jenji Kohan ("Orange is the new black") binnen. Ook zij tekenden een exclusiviteitscontract van honderden miljoenen. Netflix kan natuurlijk niet verhinderen dat er andere spelers op de markt komen, maar het wil dus wel al het talent naar zich toetrekken.