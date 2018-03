SP.A: "Tot 250.000 euro erven zonder belastingen te betalen"

De Vlaamse regering onderhandelt op dit moment over een hervorming van de erfbelasting. Oppositiepartij SP.A schuift alvast een eigen voorstel naar voren.

"We zien dat de erfbelasting vandaag fundamenteel onrechtvaardig is", zegt Joris Vandenbroucke van SP.A. "Mensen betalen vanaf de eerste eurocent belasting, het gaat om tarieven die oplopen tot 65 procent. Mensen met een groot vermogen die bij leven al een groot stuk kunnen wegschenken, kunnen ervoor zorgen dat ze bijna volledig aan die belasting ontsnappen."

Daarom stelt SP.A voor om geen belasting te heffen voor erfenissen tot 250.000 euro. "Hoe meer je daar boven verwerft, hoe meer je betaalt." De partij wil dat dezelfde regels gelden voor schenkingen. "Het doet er niet toe hoe je het geld krijgt: schenking of erfenis. Het doet er ook niet toe of het gaat om bakstenen, geld of kunst", aldus Vandenbroucke.

"We geloven dat we met veel redelijkere tarieven meer inkomsten gaan halen omdat de grote vermogens het dan ook effectief gaan betalen", klinkt het. Volgens SP.A is het voorstel dus budgetneutraal.