Steeds meer Vlaamse vrouwen bevallen na hun veertigste

Meer dan zeven op de tien vrouwen zijn bij hun bevalling tussen 25 en 34 jaar oud. Eén op de 81 (791 vrouwen) is een tiener, één op de 36 (1.792 vrouwen of 2,8 procent) is veertig jaar of ouder. Ter vergelijking, in 1991 beviel 0,8 procent van de vrouwen op of na hun veertigste.

De gemiddelde leeftijd voor de bevalling van het eerste kindje bedroeg in 2016 28,9 jaar (tegenover 26,3 jaar in 1991). Voor de multipare vrouwen (vrouwen die meer dan één kind ter wereld brengen) was dat 31,6 jaar, tegenover 29,4 jaar in 1991.