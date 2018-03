Tom Helsen verkoopt nieuwe cd bij de bakker

“Omdat de nieuwe plaat "Cupcakes" heet dacht ik iets met bakkerijen te doen. "Cupcakes" is vanaf vandaag tot 1 mei te koop in 25 verschillende bakkerijen in Vlaanderen. Wie geen fan is van brood kan ook bij de Fnac terecht voor een exemplaar.” Vertelt de zanger enthousiast.

Tom Helsen speelt vandaag in acht verschillende bakkerijen. Hij eindigt vanavond zijn bakkerijtoernee dicht bij huis om zes uur in de Veltemse bakkerij ’t Graantje. Tom Helsen werd bekend door zijn deelname aan Humo’s Rock Rally en zijn radiohit "Sun in her eyes".