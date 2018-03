Een tijd geleden haalde pornoactrice Stormy Daniels - echte naam: Stephanie Clifford - uitgebreid de Amerikaanse media met het verhaal hoe ze in 2006 een seksuele relatie aanknoopte met Donald Trump. Dat gebeurde enkele maanden nadat Trumps vrouw Melania bevallen was van hun zoon Barron. De affaire zou volgens haar een jaar geduurd hebben.

Enkele weken geleden brachten Amerikaanse media aan het licht dat Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, enkele weken voor de verkiezingen in 2016, een privévennootschap creëerde om Clifford te betalen. Wat leidde tot de beschuldiging dat Trumps presidentële verkiezingscampagne daar voor iets tussen zou zitten.

"In 2016 heb ik mijn eigen persoonlijke fondsen gebruikt om een betaling van 130.000 dollar uit te voeren aan Stephanie Clifford", zegt Cohen nu in een verklaring. "Noch de Trump Organization, noch het Trump-campagneteam was betrokken bij die transactie. Geen van beide heeft me vergoed voor die betaling, rechtstreeks of onrechtstreeks."

"De betaling aan Clifford verliep volgens de wet, en was geen bijdrage uit de campage, of een uitgavenpost van die campagne", zegt Cohen. Hoewel het verhaal van Clifford niet klopt, heeft hij haar toch uit eigen zak betaald. "Als iets gewoon niet waar is, betekent dat nog niet dat je geen schade kan berokkenen. Ik zal Trump altijd beschermen."