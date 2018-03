Uber boekte afgelopen jaar verlies van 4,5 miljard dollar

Uber kwam afgelopen jaar in het nieuws met een groot datalek waarbij gegevens van gebruikers gestolen werden door hackers. CEO Travis Kalanick moest opstappen na beschuldigingen van ongepast gedrag en seksuele intimidatie. En tot slot liep er ook een klacht wegens diefstal van technologie in verband met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

Kalanick is opgevolgd door Dara Khosrowshahi, de voormalige topman van reisbedrijf Expedia. In het laatste kwartaal van 2017 -het eerste sinds dat hij aan het roer staat- is wel minder verlies geboekt en is de omzet gestegen met 14 procent. De totale waarde van de Uber-ritten bedroeg 11,1 miljard dollar in dat laatste kwartaal van het jaar. UberEats, de app voor maaltijdleveringen, is goed voor 10 procent van de omzet.



In 2016 bedroeg het jaarverlies nog 2,8 miljard dollar. Khosrowshahi wil Uber tegen 2019 winstgevend maken, met het oog op een beursgang. Uber is een niet-beursgenoteerd bedrijf. Het is dus niet verplicht om financiële gegevens bekend te maken. Het is dan ook moeilijk om een precies beeld te schetsen van hoe het bedrijf eraan toe is.