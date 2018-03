UZA eerste Level 1-traumaziekenhuis in Vlaanderen

Goed uitgerust

Het UZA in Edegem vangt elk jaar 400 patiënten op met ernstige, lichamelijke trauma's, meestal na ongevallen thuis of in het verkeer. "We zijn hier goed voor uitgerust", vertelt spoedarts Philip Verdonck. "We hebben reanimatieruimtes, een voorraad aan bloedproducten die onmiddellijk beschikbaar is, en operatiezaal die voorbehouden is voor traumaopvang. Ons team is ook gespecialiseerd om zwaargewonde patiënten op te vangen."

Hoe werkt het?

"Wanneer bijvoorbeeld een kind op weg naar school wordt aangereden en zwaargewond raakt, wordt een MUG-team opgeroepen. Het kind wordt dan niet per se naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, het moet naar de plek waar de beste zorg geboden kan worden", vertelt Verdonck. "De verloren tijd wordt ingehaald door de voorbereidingen die we kunnen treffen. Het MUG-team belt naar de arts van het traumacentrum, en die geeft op zijn beurt een 'trauma-call'. Zo zorgen we ervoor dat iedereen klaarstaat wanneer het kind aankomt in het ziekenhuis."

Het UZA kreeg de erkenning na een grondige audit. In ons land heeft alleen het ziekenhuis La Citadelle in Luik die erkenning ook al.