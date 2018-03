De cupido’s van uw Valentijn: dit koppel werkt samen als collega’s op de dag van de liefde

Valentijn staat voor Christophe Bossuyt (26) en Messelina Loncin (22) dubbel voor romantiek, want ze vieren vandaag hun jubileum. Toch zijn ze op “de feestdag van de liefde” niet samen, want ze werken allebei. Christophe is bij Kinepolis Antwerpen vast in dienst als receptionist, Messelina klust bij als student, zowel aan het onthaal als in de filmzalen. “Ik werk vandaag van ’s middags, tot 23 uur, en Messelina begint ’s morgens, tot 18 uur. Helaas hebben we dus geen vrij moment samen”, vertelt Christophe. “Misschien dat we snel iets kunnen eten, als onze shifts overlappen. Maar dat is verre van een romantische tête-à-tête, op het werk (lacht). Op Valentijn zullen we dus véél andere koppels op date zien. Maar zo is het voor ons ooit ook begonnen: met een avondje film.”

Dé Valentijnsdate

Drie jaar geleden hebben Christophe en Messelina elkaar leren kennen tijdens hun studies. “We waren allebei studentenvertegenwoordigers op de Karel de Grote-Hogeschool. Liefde op het eerste gezicht was het niet, want we kwamen elkaar niet veel tegen”, vertelt Christophe. “Maar we zijn toch vrienden geworden." Rond Valentijn 2015 kwam bij Christophe de romantische klik. “Enkele dagen voor 14 februari had ik het idee gekregen om Messelina mee uit te vragen, op date. Maar ik wilde dat meteen op Valentijn doen, om dan dé vraag te stellen of ze een relatie met mij zag zitten. Ik ben op dat vlak van de oude stempel en ik vind dat de man het initiatief mag nemen. (lacht)”

Niet veel later werden ze ook collega’s. “Messelina werkte al als jobstudent in Kinepolis Antwerpen en had gezien dat er een jobdag was. Toen ik kwam solliciteren, wist iedereen natuurlijk dat ik “de vriend van” was. Maar dat heeft ons nooit gestoord, en onze collega’s ook niet.” Sinds de zomer van 2016 werkt het koppel samen in het bioscoopcomplex. “We werken veel, dus dan is het onvermijdelijk dat we elkaar op de werkvloer tegenkomen. Toen we hier pas samen werkten, probeerden ze ons niet te vaak op dezelfde shifts of werkplekken in te plannen. Nu gebeurt het regelmatig dat Messelina niet in de filmzalen wordt ingezet maar aan de receptie. Dan brengen we enkele uren samen door aan de desk. De voordelen? Je weet dat je op de ander kan rekenen, en op rustige momenten kunnen we bijpraten en vliegt de tijd voorbij.”

Christophe en Messelina werken niet toevallig in een bioscoop, want ze zijn filmliefhebbers. “Zeker nu we hier werken en we goed op de hoogte zijn van de releases pikken we regelmatig een film mee. Dat was ook onze allereerste Valentijnsdate drie jaar geleden: de klassieker “dinner and a movie”. Het begin van een traditie: de voorbije twee jaar zijn we op 14 februari telkens in hetzelfde restaurant gaan eten, gevolgd door een film. Een leuke manier om Valentijn en ons jubileum te vieren.”

