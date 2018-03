Vandeput over Franse opvolger F-16: "De regering moet maar beslissen"

Vandaag moeten vliegtuigbouwers die de opvolger voor de F-16 willen maken hun beste bod op tafel leggen. Twee kandidaten zijn nog officieel in de running: de Amerikaanse F-35 en de Europese "Eurofighter".

Er is echter nog een derde kandidaat die niet meedoet aan de procedure: het Franse Dassault. Ze beloven wel miljarden euro's aan compensaties voor de Belgische economie als ons land hun toestellen koopt.



Maakt Dassault ook een kans om het nieuwe gevechtsvliegtuig te maken? "We hebben beslist om een procedure te houden die zo transparant mogelijk is. Het is dus moeilijk om een aanbod te doen buiten die procedure", zegt Vandeput.

"Ik ga met deze procedure door tot ik als vakminister een tegenstrijdige beslissing van de regering zou krijgen."

Vandeput zegt dat hij de transparante en onafhankelijke procedure sowieso verderzet en zal afwerken. "Daarna doe ik een voorstel aan de regering, die kan dan beslissen wat ze nuttig acht."

Vandeput sluit niet uit dat de regering dus alsnog zou beslissen om voor de Franse vliegtuigen te gaan, al wordt het volgens hem wel "moeilijk".