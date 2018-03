Was operadiva Maria Callas een wispelturige feeks?

Het is nu nog moeilijk voor te stellen hoe overweldigend de roem van operazangeres Maria Callas was. Elke stap die ze verzette was wereldnieuws. Mensen overnachtten op straat om haar te kunnen horen zingen. Die roem legde een grote druk op haar schouders, want ze wilde geen duimbreed toegeven op artistieke kwaliteit.

Ik heb twee mensen in mij. Ik wil graag Maria zijn, maar er wordt van me verwacht dat ik Callas ben.

In een tv-interview met de Britse journalist David Frost zegt Callas: "Ik heb twee mensen in mij. Ik wil graag Maria zijn, maar er wordt van me verwacht dat ik Callas ben." Die hoge verwachtingen zorgden voor plotse afzeggingen, en bezorgden haar de reputatie van een wispelturige, over het paard getilde feeks. Was dat terecht? In de film kom je te weten hoe ze dat zelf beleefde.

Schandaal in Rome

Ze staan allemaal na de eerste akte terug op straat, want la Callas laat weten dat ze te ziek is om verder te zingen. Het schandaal van de superster-met-kapsones wordt flink opgeklopt in de wereldpers, en de reputatie van Callas als wispelturige diva met té veel noten op haar zang is definitief gevestigd.

Zestig jaar geleden, op 2 januari 1958, komt Maria Callas in het oog van een storm terecht. Het Teatro dell’Opera in Rome heeft net een ingrijpende verbouwing achter de rug. Voor de feestelijke heropening staat de opera “Norma” van Bellini op het programma, met Maria Callas in de hoofdrol. De voltallige beau monde van Italië maakt zijn opwachting voor de galavoorstelling, inclusief de Italiaanse president.

Callas verdedigt haar houding in de documentaire, en door haar verhaal krijg je toch een genuanceerder beeld. Ze was wel degelijk ziek: een dokter heeft bronchitis vastgesteld, en ze heeft een dag voor de voorstelling nauwelijks stem. Ze waarschuwt de operadirectie en vraagt om een vervangster achter de hand te houden. Ze krijgt als antwoord: “Niemand kan Callas vervangen”.

Achteraf krijgt ze trouwens een begripvol telefoontje van signora Carla Gronchi, de echtgenote van de president. Maar die verzuimt wel in de pers te bevestigen dat Callas echt ziek was. Callas doet het Teatro dell’Opera een proces aan, dat pas dertien jaar later eindigt met een schikking. En daarbij moet het theater wel degelijk erkennen dat het een fout maakte door geen vervangster te voorzien.

Ruzie met La Scala

Callas weigert, ze is te moe. En bovendien heeft ze lang van tevoren toegezegd naar een feestje in Venetië te gaan dat haar vriendin Elsa Maxwell speciaal voor haar organiseert. Toch kondigt La Scala op affiches een vijfde voorstelling met Callas aan, ook al heeft die geen enkel document ondertekend. Callas vertrekt, en wordt afgeschilderd als de Griekse furie die La Scala én het festival zomaar in de steek laat. Nergens vermeldt de directie dat Callas nooit heeft toegezegd voor een vijfde voorstelling, en dus eigenlijk haar contract netjes heeft uitgediend.

Nog geen halfjaar voordien is er al een zwaar incident geweest met het beroemde operahuis La Scala van Milaan. Dat verzorgt een productie van "La sonnambula" van Bellini op het Edinburgh International Festival in Schotland, met Callas in de titelrol. Ze heeft een contract voor vier voorstellingen, maar de belangstelling is zo groot dat La Scala een vijfde voorstelling wil.

Ontslagen door de Metropolitan Opera

Ze wil ook uit haar routine breken en nieuwe rollen zingen. Bing is de aanslepende onderhandelingen beu, en wil ook duidelijk maken wie nu eigenlijk de dienst uitmaakt bij de Met. Callas is op dat moment in Dallas voor een opvoering van "Medea" van Cherubini. Kort voor de opvoering ontvangt ze een telegram van Bing die haar contract met de Met opzegt. Dat ontslag is prompt wereldnieuws.

Tot overmaat van ramp komt er nog een aanvaring met een derde gerenommeerd operahuis: de Metropolitan Opera van New York. Directeur Rudolf Bing ziet het in 1958 groots: hij wil Callas casten in "Norma" van Bellini, "Il barbiere di Siviglia" van Rossini, "Lucia di Lammermoor" van Donizetti, én "La traviata" én "Macbeth" van Verdi. Callas steigert: dat zijn wel erg veel rollen, met uiteenlopende stemvereisten, en bovendien zijn er binnen elke productie voortdurend wisselende tegenspelers voorzien.

Callas antwoordt in stijl. Ze verschijnt die avond op het podium als een keizerin, gehuld in een imposant gewaad afgezet met hermelijn, en ze draagt zowat alle juwelen die ze bezit. Dirigent Nicola Rescigno weet nog hoe ze de hele cast en productieploeg toespreekt: “Jullie weten allemaal wat er gebeurd is. Dit wordt een verschrikkelijk moeilijke avond voor mij, en ik zal de hulp van ieder van jullie nodig hebben.”

Ze neemt geen blad voor de mond, laat haar immer stijlvolle en beheerste imago varen en somt klagerig en verontwaardigd haar argumenten op. Even krijgen we een glimp te zien van de harde, veeleisende ster die Callas kan zijn, terwijl ze ook nog eens een slachtofferrol aanneemt. Maar haar artistieke argumenten houden wel steek.

Vervolgens geeft ze een van haar meest vulkanische vertolkingen van "Medea" ooit. Rescigno noemt ze ‘historisch’. Nadien wordt haar loge bestormd door de pers, en dat is het enige moment in de documentaire waarin we Maria Callas zien zonder handrem op.

Callas is kassa

Het zal Bing trouwens zuur opbreken. Callas is kassa, en impresario Allen Oxenburg springt in het gat en biedt haar een contract met zijn American Opera Society aan. In januari 1959 schittert Callas in "Il pirata" van Bellini in Carnegie Hall in New York, op een boogscheut van de Metropolitan Opera.

Pas in 1965 zal het tot een verzoening komen met Bing, en keert Callas terug naar de Met voor twee opvoeringen van Puccini’s "Tosca". Later zal Bing zeggen dat Callas de moeilijkste artieste was waar hij ooit mee samengewerkt heeft: "... omdat ze zoveel intelligenter was. Andere artiesten kreeg je wel waar je ze hebben wilde. Maar Callas niet. Ze wist exact wat ze wilde, en waarom ze dat wilde.”

Ze was dan ook een artieste buiten categorie. Terwijl er vreemd genoeg toch wel wat op haar stem aan te merken was. Aanvankelijk was die enorm veelzijdig. Haar doorbraak kwam er toen ze in theater "La Fenice" in Venetië de zware rol van Brünnhilde in "Die Walküre" van Wagner zong.

In datzelfde theater zong Margherita Carioso de rol van Elvira in "I puritani" van Bellini, maar ze werd ziek. Dirigent Tullio Serafin sommeerde Callas om voor haar in te vallen. Callas protesteerde: ze kende de rol niet, had maar zes dagen om hem in te studeren, én moest tussendoor nog de loodzware rol van Brünnhilde blijven zingen.

Critici geloofden hun oren niet: een dramatische Wagner-sopraan die plots een heldere lyrische partij als die van Elvira meende aan te kunnen? Dat was grootheidswaanzin. Toch deed het Callas het onvoorstelbare: ze slaagde met glans, en dat maakte zo’n indruk dat haar carrière vanaf dat moment niet meer stuk kon.