Wie zijn de Gupta's, de Indiase zakenfamilie die Jacob Zuma doet wankelen in Zuid-Afrika?

Zuma stapt op ANC: "Deadline voor president Jacob Zuma om ontslag te nemen, is vandaag"

Het bleek een goede keuze, want het bedrijf van de Gupta's, Sahara Group, groeide steil mee met de rest van Zuid-Afrika en telt nu 10.000 werknemers. Ze begonnen met computers, maar al snel stapten ze ook in mijnbouw, toerisme, energie, technologie en media. Sahara werd een breed concern.

De Gupta's behoren niet tot de Indische minderheid in Zuid-Afrika. De broers Ajay, Atul en Rajesh Gupta komen uit de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en kwamen in 1993 naar Zuid-Afrika omdat ze daar een grote toekomst zagen na het einde van het apartheidsbewind. Door het wegvallen van de economische sancties en de sterke industriële basis kende Zuid-Afrika nadien een forse groei.

Een nauwe band met Jacob Zuma

Het was echter vooral Jacob Zuma, de derde president van het moderne Zuid-Afrika (2009-heden), die het heel goed kon vinden met de Gupta's. Zo zou een van zijn vrouwen voor hen gewerkt hebben en zouden ze ook een riant huis voor haar gekocht hebben. Duduzane Zuma, een van de zonen van de president, en zijn dochter Duduzile Zuma waren beiden directeur voor bedrijven van het Gupta-imperium.

Critici verwijten de Gupta's dat ze onder president Jacob Zuma veel invloed kochten in de regering. Zo zouden ze geprobeerd hebben om politici van het ANC ministerposten in de regering van Zuma te beloven en niemand gelooft dat daar niets tegenover staat. Ze konden belangrijke overheidscontracten in de wacht slepen en zouden toegang gehad hebben tot informatie van de overheid. De Gupta's lieten ook hun privévliegtuigen gebruik maken van militaire bases en een luchthaven die normaal enkel voor diplomatieke gasten en bezoekende staatshoofden wordt gebruikt.

De linkse oppositiepartij Economic Freedom Fighters (EFF) beschuldigt de Gupta's ervan dat ze "een corrupt kartel vormen met maffiapraktijken". Nauwe medewerkers van president Zuma verdedigen de Gupta's en stellen dat die niet zo rijk zijn als gedacht, al geven ze geen cijfers vrij over hun vermogen. Dat Zuma de Gupta's verdedigt, brengt volgens critici net hun betrouwbaarheid in het gedrang.