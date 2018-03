Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai verliest strijd tegen kanker

In de daarop volgende jaren slaagt het Mugabe-regime er met de hulp van het leger en de oudstrijders van de onafhankelijkheidsoorlog steevast in de oppositie monddood te maken. Arrestaties, het in beslag nemen van boerderijen van blanke hereboeren, intimidatie van elke oppositie, kiesfraude: alle middelen zijn goed. Ook Tsvangirai wordt verschillende keren opgepakt en fysiek mishandeld.

In juni 2000 deelt Morgan Tsvangirai voor de eerste keer een flinke tik uit aan Mugabe en zijn Zanu-PF, die al sinds de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980 de macht steving in handen houden. Bij de verkiezingen wint zijn Movement for Democratic Change (MDC) 57 van de 120 parlementszetels, een eerste indicatie dat het ongenoegen over de steeds hardere Mugabe-dictatuur groter wordt.

Premierschap met wrange nasmaak

Na de presidentsverkiezingen van 2008 ziet Mugabe in dat hij zijn politieke vijand beter dicht bij zich houdt om hem schadeloos te maken. Na lange en moeizame onderhandeling wordt Morgan Tsvangirai premier van een zogenoemde regering van nationale eenheid. In realiteit wordt hij de leider van een marionettenregering, want het is Mugabe die aan de touwtjes blijft trekken.

De presidentsverkiezingen van 2013 worden andermaal door Mugabe gewonnen. Die schaft prompt het ambt van premier af. De rol van Morgan Tsvangirai is uitgespeeld. In zijn eigen partij neemt de kritiek op zijn leiderschap toe: hij wordt beschuldigd van fascistische trekken en het dulden van geweld tegen oppositionele krachten in zijn eigen partij. In 2014 wordt hij geschorst als partijleider van de MDC.

In november vorig jaar is ook het rijk van de inmiddels 93-jarige Mugabe uit. Hij wordt door het leger aan de kant geschoven en wordt opgevolgd door zijn voormalige vicepresident Emerson Mnangagwa. Na een bezoek aan de inmiddels zwaar zieke oppositieleider sluit de nieuwe sterke man van Zimbabwe uitgesloten dat er een coalitieregering komt tussen ZANU- PF en de MDC. Zijn bezoek aan de oppositieleider omschrijft Mnangagwa als "een symbolische geste". Dan is al duidelijk dat de rol van Tsvangirai finaal is uitgespeeld.