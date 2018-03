ANC: "Deadline voor president Jacob Zuma om ontslag te nemen, is vandaag"

Het geduld van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) met partijgenoot en president Jacob Zuma lijkt nu helemaal op. Rond de middag heeft de financiële directeur van het ANC Paul Mashatile gezegd: "De deadline voor Zuma om ontslag te nemen is woensdag".

Als dat niet gebeurt, dan wil de fractie van het ANC morgen in het Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad een motie van wantrouwen van de oppositie tegen Zuma steunen, waardoor de president zou kunnen worden afgezet. Het ANC heeft een meerderheid in het parlement, maar het is niet zeker dat alle ANC-parlementsleden tegen Zuma zullen stemmen. Het ANC riskeert dan ook een scheuring over de kwestie en wellicht verklaart dat de aarzelingen.



De partij hoopt dat het parlement dan morgen of vrijdag een nieuwe president kan benoemen. Wellicht zal dat vicepresident Cyril Ramaphosa zijn, die sinds december ook de voorzitter van het ANC is. Ramaphosa is een politieke rivaal van Zuma.



Na dagen van verwarde communicatie heeft het ANC dus blijkbaar gekozen voor de vlucht vooruit, te meer daar de door corruptieschandalen omgeven president Zuma blijkbaar nog altijd niet wil opstappen. Vanochtend had hij een persbriefing moeten geven, maar die is afgezegd.