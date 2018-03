Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma neemt nog geen ontslag en ontkent aantijgingen van corruptie

"Het is onrechtvaardig dat het ANC mij tot ontslag wil dwingen zonder dat daar een duidelijke reden voor gegeven werd", zei een strijdvaardige Zuma. Hij gaf een lange en gedetailleerde uitleg van de onderhandelingen die hij de voorbije week heeft gevoerd met de zes belangrijkste toplui van het ANC die hem toen kwamen opzoeken.

Hij zegt dat hij bereid was in het belang van de eenheid van de partij en het land om na juni van dit jaar vervroegd op te stappen. Zo wou hij nog deelnemen aan de top van de BRICS, de opkomende industrielanden, en daar zijn opvolger Cyril Ramaphosa voorstellen aan de andere leiders. We waren het daar vorige week eens over, zei Zuma, dus ook Ramaphosa en andere toplui van het ANC.

Bij een volgende ontmoeting vorige zondag leken de zes toplui van het ANC van mening te zijn veranderd onder druk van andere partijleden, aldus Zuma. Zo haalde hij het argument van zijn partijleden aan dat ze geen twee machtscentra kunnen tolereren (naast hem partijleider Cyril Ramaphosa). Het is erg vreemd dat iemand mij komt zeggen: "Je moet nu gaan, want we hebben een nieuwe president klaar. Dat is niet het beleid van het ANC en ik begrijp dat niet", zei Zuma.



De president herhaalt dat hij niets gedaan heeft dat zijn ontslag zou rechtvaardigen en dat de ANC-toplui ook geen duidelijke redenen konden geven. "Dat is mijn probleem en daar ben ik het daar niet mee eens, ook niet met de manier waarop ze mijn ontslag snel willen doorvoeren", zei hij.