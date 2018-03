Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma neemt dan toch ontslag met onmiddellijke ingang

"Het ANC is de partij die mij heeft genomineerd als president na de verkiezingsoverwinning van 2014", zei hij. Hij erkent dat zijn presidentschap niet perfect is geweest. "Het was een enorme ervaring en een monumentale taak."

Eerder vandaag had Zuma in een interview met de tv-zender SABC nog alle schuld ontkend over de corruptieschandalen waarin hij genoemd wordt. Hij had ook nog harde woorden voor leden van het ANC die hem tot aftreden wilden dwingen. Hij hamerde erop dat hij niets gedaan heeft dat zijn ontslag rechtvaardigt en dat de ANC-toplui ook geen duidelijke redenen konden geven.

Maandagavond was het al duidelijk dat het politieke lot van Zuma bezegeld was, toen de ANC-top hem een ultimatum van 48 uur had gegeven om op te stappen. Zuma verroerde aanvankelijk geen vin, maar vanmorgen kwam de mededeling van het ANC dat hij vandaag moest opstappen, zoniet zou hij morgen te maken krijgen met een motie van wantrouwen in het parlement.