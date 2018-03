"Bij controles in 2017 bleek 12 procent witte kassa's niet geactiveerd"

De sectorvereniging haalde in de krant La Libre Belgique uit naar "het gebrek aan politieke moed" rond de invoering van de witte kassa in de horecasector. Volgens Miguel Van Keirsbilck van de BRA zijn, twee jaar na de start van het systeem, 80 procent van alle restaurants met een witte kassa uitgerust, maar zijn die lang niet allemaal aangesloten. Hij heeft het over "de helft" van de restauranthouders die het spel niet meespeelt zoals het hoort en dus aan oneerlijke concurrentie doet. Probleem is ook dat enkel controles kunnen bevestigen of een witte kassa correct is aangesloten.

Systematische controles

Dat wordt bevestigd door de FOD Financiën, die beklemtoont dat er systematisch controles worden uitgevoerd. "We beschikken wel over instrumenten om te zien of zo'n kassa wordt uitgezet. Dan gaan we ter plaatse voor een controle", klinkt het. Vorig jaar werden meer dan 5.000 controles uitgevoerd. Uit de afgewerkte dossiers - 4.551 in totaal - blijkt dat in 12 procent van de gevallen de kassa niet actief was. In 5,77 procent van de uitbatingen werd een tweede, niet-geregistreerde kassa aangetroffen.



Daarnaast controleert de FOD Financiën ook op basis van een risico-analyse. Wat dat precies inhoudt, wil de woordvoerster niet kwijt. "Dat is onze interne keuken, maar we doen bijvoorbeeld aan datamining", klinkt het. Hetzelfde gebeurt ook met horecazaken die nog niet over een witte kassa beschikken, maar die op basis van hun omzetcijfer wel zouden moeten hebben. Daarbij bleek vorig jaar, bij sterk gerichte controles, driekwart niet in orde.



De BRA verwijt de regering een gebrek aan politieke moed, bijvoorbeeld door nog altijd de oude btw-briefjes te aanvaarden als beroepskosten. "Maar wij mogen die niet weigeren", zegt de woordvoerster van Financiën, "want niet alle horecazaken zijn onderworpen aan de verplichting van de witte kassa".