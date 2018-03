Vlaming in Florida: "Dit is de grootste ramp in Zuid-Florida. En dat op Valentijn"

Marc De Vlieger woont in Parkland, op drie kilometer van de school waar de schietpartij plaatsvond. Hij was gisterennamiddag nog aan het werk toen hij een telefoontje kreeg van zijn vrouw. Op weg naar huis zag hij overal politie. "Dit is een grote school met een erg goede reputatie, er lopen 3.000 kinderen school. Een veilige school ook. Niemand dacht dat dit hier kon gebeuren."

"Het heeft lang geduurd voor we wisten dat er 17 slachtoffers zijn gevallen", zegt Devlieger. "We zijn er allemaal kapot van hier. Dit is de grootste ramp in Zuid-Florida, en dat op Valentijn. Het is trouwens de 17e of de 18e schietpartij in een Amerikaanse school sinds begin dit jaar, op minder dan twee maanden dus. Dat is wraakroepend. "