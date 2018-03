Waarom er ook na deze schietpartij geen nieuwe wapenwet zal komen

Een jongeman van 19 heeft gisteren 17 dodelijke slachtoffers gemaakt in een middelbare school in Florida. De schutter was in het bezit van een semi-automatische AR-15 en had veel munitie op zak. Nochtans waren er signalen dat de tiener een potentieel gevaar vormde.

"Hij veroorzaakte dikwijls problemen thuis met zijn broer. Zijn moeder belde vaak de politie om tussenbeide te komen. Het stond bijna in de sterren geschreven. Als je zijn sociale media bekijkt: er stonden foto's met wapens. Er waren veel "rode vlaggen", maar blijkbaar door niemand gezien. Niemand -volgens de laatste berichten - heeft de politie gebeld om te vragen om hem te checken", legt Björn Soenens uit in "De ochtend" op Radio 1.



"Elke staat heeft zijn eigen wetten, maar federaal is er een wet die stelt dat iedereen een aanvalsgeweer kan kopen. Je hoeft enkel 18 jaar te zijn en een korte backgroundcheck te ondergaan. Nikolas (de schutter in Florida, red.) heeft die backgroundcheck zonder problemen ondergaan en heeft vorig jaar een wapen gekocht", aldus Soenens.

Men versoepelt de wapenwet zelfs nog

"Als er een schietpartij is, zou je denken dat men aan die wapenwet gaat morrelen", maar vaak is het in de omgekeerde richting: men versoepelt de wet nog. De redenering is: "Misschien moeten we de leerkrachten een wapen geven om meteen te kunnen ingrijpen bij een wilde schutter." In het Congres gebeurt gewoon niets. Een Republikeins ex-Congreslid zei: "Mijn partij­genoten zullen nóóit de wet veranderen, ze zullen nog liever geld ontvangen van de wapenlobby NRA dan initiatief te nemen. Iedereen spreekt schande, iedereen zegt "stop dit". Maar mensen die niet willen raken aan de wapenwet zeggen: "We moeten gewoon onze scholen beter beveiligen"."



Vreemde dingen zien, maar doen we er iets aan?

In de VS wordt ook opgeroepen om bizarre zaken te melden. Zo postte de schutter in Florida bedenkelijke foto's op sociale media. "In metrostations staat er "If you see something, say something", maar blijkbaar gebeurt dat niet", zegt Soenens.



Moeten we de dokter bellen?



"We hebben allemaal onze tijdslijn op Facebook en Instagram, maar doen we er ook iets aan? Moeten we de dokter bellen als we iets zien? Nikolas Cruz had een behandeling bij een psychiater gekregen, en dat zo iemand dan toch aan een wapen raakt... Bij de schietpartij in een kerk in Texas in november bleek ook dat de schutter géén wapen mocht hebben. Hij was veroordeeld door het krijgshof, maar die databanken waren niet gelinkt. Er is nog véél werk aan de winkel."

“Geen toeval of pech, wij zijn verantwoordelijk voor de schietpartijen in de VS”

Na het incident nam een duidelijk geëmotioneerde senator Murphy het woord in het Congres. Bekijk hier zijn betoog:



