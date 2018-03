Legt de regering het middenveld te veel aan banden? "Wij zijn geen chihuahua"

Als een chihuahua. Zo vindt voorzitter Peter Wouters van Beweging.net dat de Vlaamse en federale regering middenveldorganisaties behandelen. "Een chihuahua past in de handtas, je hebt er nauwelijks last mee en blaffen doen ze zelden. Over zijn kopje wrijven, een aaitje hier of daar. Een schoothondje."

Wouters verwijst onder meer naar de kritiek van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) op het gelijkekansencentrum Unia en de kritiek van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) op het Minderhedenforum in de zwartepietendiscussie. "En het kan nog erger: minister van Binnenlandse Zaken Jambon liet de politie binnenvallen bij Globe Aroma." Bij een politie­actie bij het Brusselse kunstencentrum vorige week werden 7 mensen zonder papieren opgepakt.

"Een vorm van intimidatie"

"Het patroon wordt alsmaar zichtbaarder", zegt Wouters in "De ochtend" op Radio 1. "Uiteraard ben ik voor een debat. Maar de signalen die ik krijg, verwijzen naar een soort van intimidatie. Met als achtergrond: u bent gesubsidieerd door ons, u mag niet zeggen wat u wilt want u leeft uit de hand van de overheid. Organisaties die een afwijkende mening laten horen over migratie, over inburgering, worden bedreigd met het inkorten van bevoegdheden of subsidies."

N-VA: "Tijd is voorbij dat middenveld beleid kan voeren"

Marius Meremans, Vlaams Parlementslid voor de N-VA, is het niet eens met de kritiek van Beweging.net. "Het middenveld moet kritisch zijn tegenover het beleid. Anders krijg je heel enge toestanden zoals in Rusland of Turkije. Het middenveld kan een aantal stromingen capteren, denk aan de holebi- of de vrouwenbeweging. Maar sommigen willen het beleid voeren in plaats van verkozen politici. Die tijd is voorbij."

In "Terzake" debatteerden vanavond Mieke Van Hecke (CD&V) en Peter Dedecker (N-VA) over het nut van het maatschappelijk middenveld. Bekijk het hieronder.