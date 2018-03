"Plan eens een weekend niet vol. Durf eens wat aan te modderen"

"We willen een interessant en uitdagend leven. Op tijd naar theater en cinema gaan, boeken willen lezen, op tijd een citytrip of grote reis, uitgaan, mensen uitnodigen… Het moet worden gecombineerd met een drukke job waar je absoluut in vooruit wil. En dat doe je dan ook nog eens als tweeverdiener", zegt Glorieux.

"De uitleg van SD Worx is correct", zegt Ignace Glorieux in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar laten we beter spreken van een algemene levensstijl, dan van hobby’s. Van wat we allemaal willen buiten het werk: de sociale activiteiten en de persoonlijke ontplooiing, van jezelf en van de kinderen. Het gaat om een levensstijl waar je aan wil beantwoorden."

De toffe citytrip en het nieuwste boek

Is het dan zo anders dan vroeger? Vorige generaties waren meer in de weer met materiële noden. In de plaats daarvan is een grote ruimte aan vrije tijd gekomen. Maar dat heeft ook een schaduwzijde, zegt Ignace Glorieux. "We zijn veeleisender geworden. Filosoof Alain de Botton heeft hiervoor het woord "statusangst" uitgevonden. We denken dat al die andere mensen een interessanter leven hebben dan wij, en daarom willen we meer."

"Vrienden zijn net terug van een toffe citytrip en de andere vrienden hebben het nieuwste boek van Griet Op de Beeck al lang gelezen. Iedereen trekt een façade van een boeiend leven op en anderen spiegelen zich daaraan. We gaan gebukt onder een grote druk, met de nodige gevolgen. In zo’n levensstijl moet er niet veel gebeuren, of de maat is vol. Er komen problemen en dat kan zich vertalen in meer ziekteverzuim."

Vrijetijdsstress is een verschijnsel bij dertigers en veertigers. En dat zijn niet toevallig meestal ouders. Ignace Glorieux: "Er is een groeiende druk op ouders om het goed te doen met de kinderen. Quality time met de kinderen moet. Een waaier aan activiteiten is een noodzaak geworden. Daarom was de getuigenis van bekende Vlaming Siska Schoeters zo waardevol. Ze durfde toe te geven dat ze het soms lastig heeft met haar kinderen, dat het soms niet beter ging. Weinigen durven dit signaal geven. De media voeren meestal mensen op die getuigen over hun razend interessant leven. Vooral de weekendbijlages lijden daaronder."