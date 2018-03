80-jarige Spanjaard vertrekt op Erasmus

Castillo werd geboren in een klein dorpje dichtbij Valencia in 1937. Zijn vader was landbouwer, maar Castillo besloot rechten te studeren en vertrok naar Barcelona. Daarna ging hij aan de slag als notaris. Even geleden kreeg hij een hartaanval en onderging een viervoudige bypass. Sindsdien was hij op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Ik wou graag eens iets anders doen dan mijn klassieke dutje”. Hij besloot om geschiedenis te gaan studeren en vroeg subsidies aan om cursussen te volgen aan andere Europese universiteiten. Vanaf volgende week zal hij in Verona, in Italië naar de les gaan.