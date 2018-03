"Genademoorden" in Oeganda: de gruwelijke getuigenis van een moeder die haar zoon met een beperking wurgde

Het was schrikken want daar sta je dan als regisseur met je camera. Perplex van het verhaal dat je met mondjesmaat te horen krijgt. Akol spreekt Ateso, een taal die gesproken wordt door Oost-Oegandezen. Via de tolk, die samenvat wat ze zegt, hoor ik hoe ze het gedaan heeft. Door de research wisten we dat ze haar eigen kind had vermoord, maar we wisten nog niet op welke manier. Dat het zo gruwelijk was, had ik niet verwacht.

Toen we ernaar vroegen, vertelde ze alles. "Ik keerde op een avond laat terug naar huis en ik dronk er Waragi, een lokale gin. Ik keek naar hem, pakte hem op en gooide hem op de grond. Ik greep zijn nek, draaide eraan en wurgde de baby. Toen luisterde ik naar zijn hart en dat klopte niet meer. Hij bewoog niet meer, hij ademde niet meer. Ik raakte zijn nek aan en die was zacht, er zat precies niets meer in. Ik wachtte twee uur lang om er zeker van te zijn dat hij dood was."

IJzig kalm

Akol vertelde het op een heel rustige manier, het leek alsof er een last van haar schouders was gevallen. Het viel ons op dat ze ook ijzig kalm bleef tijdens het volledige interview. Mensen die de getuigenis zien, schrikken. Het is ook afschuwelijk dat een ouder dit doet. Je moet toch wel ten einde raad zijn als je je kind met je eigen handen wurgt.

Veel vrienden vragen vaak hoe het voor mij was om dat verhaal daar live te horen, want ik ben tenslotte zelf papa van een kind met een meervoudige beperking. Wel, op dat moment laat je haar gewoon vertellen. Je wil het volledige verhaal horen. Je denkt niet aan jezelf maar aan het feit dat de wereld deze getuigenis moet zien. Bij zo’n zware interviews is het meestal pas na de opname dat je ten goede beseft hoe emotioneel dit was. Als je alle vragen hebt gesteld en als alle beelden zijn opgenomen om er een beeldverhaal van te maken, dan pas kan je je werk loslaten en begin je erover na te denken. In mijn geval toen ik om 23 uur ’s avonds, na een werkdag van 14 uur, op mijn bed plofte en mijn vriendin belde over wat ik had meegemaakt.

Natuurlijk is dat emotioneel zwaar. Ik herinner me nog heel goed dat ik ’s avonds eens met de crew aan tafel zat. Ik kreeg geen hap binnen, we hadden nochtans net een hele dag non-stop opgenomen met alleen een paar bananen in onze maag. Maar het lukte me niet om te eten. Het enige wat in mijn hoofd rondging was: waarom plegen moeders zo’n gruwelijke feiten? Ik keek naar mijn bruine pap, de 2 kippenpootjes en het onbekende sausje op mijn bord en ik besefte dat de moeders die we interviewen dit niet eens kunnen aanbieden aan hun 4 tot 5 gezonde kinderen. Hoe zouden ze dan in godsnaam medicatie kunnen betalen voor de laatstgeborene die een beperking heeft. Laat staan therapie of hulpmiddelen betalen.