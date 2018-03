Het kluwen van Kosovo 10 jaar na onafhankelijkheid nog niet ontward

Het Kosovaarse parlement had de onafhankelijkheidsverklaring goedgekeurd. De laatste banden met Servië werden doorgeknipt. Ik moest het allemaal live uitleggen in "Het Journaal" en "Terzake", na afloop was ik veranderd in een menselijke ijspegel. De warmte bevond zich beneden op straat. Mensen die dansten en zongen, de vreugde over de onafhankelijkheid was groot.

Tien jaar later sta ik opnieuw in Hotel Grand. Ik kan mijn ogen niet geloven. De lobby is donker en compleet verlaten, op de triest ogende man in een versleten zetel na. Het hotel is ‘out of order’, krijg ik te horen, in afwachting van een investeerder die alles moet opknappen. Grand was ooit het levende hart van Pristina, waar journalisten, plaatselijke politici, businesslui en maffiosi elkaar constant kruisten. En in het weekend werd er door de jeugd feest gevierd in de nachtclub op -1. Toen de Serviërs het nog voor het zeggen hadden in Kosovo – in de jaren negentig – werd het hotel ook gefrequenteerd door leden van de Servische speciale politie, die instonden voor de ‘orde’ in de provincie. Later, toen de meeste Serviërs verdwenen waren, werd het een ontmoetingsplaats voor de Albanees-Kosovaarse elite.