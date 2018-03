Atelier van kunstenaar Alberto Giacometti heropgebouwd in Parijs

De Giacometti Stichting in Parijs bestaat sinds 2003 en conserveert en promoot het werk van kunstenaar Alberto Giacometti. De beeldhouwer en schilder is vooral bekend van zijn lange dunne beeldhouwwerken. Met meer dan 300 sculpturen, 90 schilderijen en duizenden papieren werken bezit de stichting de grootste collectie Giacometti ter wereld. Het grootste deel van de collectie is nooit toegankelijk geweest voor het publiek sinds de artiest zijn dood in 1966. Daar komt nu verandering in. Op 20 juni opent het Giacometti instituut zijn deuren in de historische Montparnasse wijk in Parijs. Een buurt waar de beeldhouwer zelf leefde en werkte. Het instituut wil een breed publiek laten kennis maken met het werk van de kunstenaar.