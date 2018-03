Australische ministers mogen geen relaties meer hebben met werknemers: "Waanzinnige maatregel"

Aanleiding voor de nieuwe regel is een schandaal rond de Australische vicepremier Barnaby Joyce. Hij verlaat zijn gezin voor zijn ex-woordvoerster die zwanger is van hem. Dat strookt niet met de traditionele waarden waar zijn partij voor staat, waardoor zijn geloofwaardigheid op de helling komt te staan. Om erger te voorkomen heeft de premier nu de gedragsregels aangepast en mogen ministers geen relaties meer hebben met hun werknemers.

In de Angelsaksische wereld wordt van een politicus verwacht dat hij witter is dan wit. “Kijk naar de Britse en Amerikaanse politiek”, zegt De Vadder. “Daar mag geen smetje meer kleven op een politicus. En wanneer dat smetje toch naar buitenkomt, moet die politicus aftreden, omdat hij gelogen heeft of het niet verteld heeft. En omdat het niet in samenspraak is met de waarden die hij uitdraagt.”

Hoe zit het bij ons? “Er is een geval in ons land dat er een beetje bij aanleunt, dat is het ontslag van Johan Van Hecke als voorzitter van de CVP (nu CD&V), omdat hij een relatie had met een journaliste, Els De Temmerman. “Het ging er toen over of een voorzitter van een partij als de CD&V, met traditionele gezinswaarden, mag scheiden en zich een nieuw lief aanschaffen.”

Johan Van Hecke heeft toen zelf ontslag genomen, omdat hij dit niet in overeenstemming kon brengen met zijn geweten. “Er is toen weinig druk uitgeoefend”, zegt De Vadder. “Zijn ontslag is toen niet gevraagd. Er bestaan geen regels over.”

“Dit is des mensen”, zegt Ivan De Vadder. “Kijk naar grote bedrijven, waar relaties ontstaan. Politiek is ook een bedrijf en er ontstaan ook relaties."

Een gangbare deontologische regel in bedrijven is, dat als er een machtverhouding is tussen een koppel, die doorbroken wordt. "Zodat je niet rechtstreeks afhankelijk bent van de persoon waarmee je het bed deelt. Dat zou dan toch een beetje vreemd zijn wanneer je op evaluatie moet gaan."