Koppel wil kapel weg uit voortuin: "Ze vloekt met de steen van ons huis" 

Het koppel kocht hun moderne woning twee jaar geleden. Ze vinden dat de kapel vloekt bij hun huis dat gebouwd is in 2008. "Wij vinden dat de kapel helemaal niet past bij de steen van ons huis. Het vloekt ermee. Ze is ook helemaal verkommerd. Wij zouden het liefst hebben dat de kapel op een andere plaats komt", zegt Kelly. Nochtans stond er in de notariële akte dat de kapel onderhouden moest worden door de bewoners. “Dat klopt,” zegt Kelly, “maar toen wij het kochten werd er verteld dat Beringen het wilde verplaatsen.”

Herlocatie

Het dispuut rond de kapel sleept al jaren aan. Het kwam al eens op de agenda van de gemeenteraad in 2008 en ook in 2015 werd een voorstel gedaan om de kapel te verplaatsen. De dienst Wegen en Publieke Ruimte gaf toen een gunstig advies voor herlocatie maar het schepencollege ging niet akkoord. De gemeente wilde niet opdraaien voor de kosten van een verplaatsing, maar hulp bij de restauratie kan dan weer wel.

"Ik heb hen vorige week voorgesteld de kapel mooi te restaureren met 60 % subsidie van de provincie. Dat is het enige dat ze kunnen doen en dan kijken ze niet meer op een ruïne. Als ze het huis willen verkopen zal dat ook een meerwaarde zijn", zegt Stephan Put van Monumentenzorg Beringen. Voor Monumentenzorg is de Soldatenkapel een belangrijk monument in Beringen. Het koppel gaat het stadsbestuur nu toch opnieuw voorstellen om de soldatenkapel te verhuizen naar een andere en beter toegankelijke plek.

Gedicht

Op de plek van de kapel werden bijna 100 jaar geleden vier soldaten doodgeschoten tijdens de verdediging van Beringen tegen de Duitse invallers. In de kapel stond vroeger volgend gedicht:

"Sluimert zacht hier langs de straten

Sluimert zacht in ’t Beeringsch zand

Gij heldhaftige soldaten,

Die hier vielt voor ’t vaderland."